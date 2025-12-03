Şirket, Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü Turquality destek programına dahil olarak markalaşma, mağaza ağını genişletme ve kurumsal yapısını güçlendirme yolunda yeni bir sürece geçti. Saloni Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özbek, bu programın firmaya hem yurt içinde hem de küresel ölçekte önemli bir hız ve üstünlük kazandıracağını ifade etti.

Özbek, “Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın şirketimiz ve Saloni markamızı Turquality destek programına almasıyla çok mutlu ve gururluyuz. Ülkemiz, tüm paydaşlarımız ve insanlığa daha yüksek faydalar üretmeye devam edeceğiz. Bakanlığımız başta olmak üzere tüm süreçte emeği geçen ekip arkadaşlarımıza müteşekkiriz” dedi.

70 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Özbek, “Programın sağlayacağı desteklerin yalnızca markalaşma ve mağazalaşma adımlarımıza değil, aynı zamanda kurumsallaşma süreçlerimize de önemli katkılar sağlamasını bekliyoruz. Saloni olarak 25 yılı aşkın süredir kalite, estetik ve yenilikten ödün vermeden büyümemizi sürdürüyoruz. Turquality programı ile birlikte kurumsal yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. 5 yıl içinde 40-50 milyon dolarlık ihracat hedefimizi yakalayacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.