“Engelleri kaldırmak sosyal devletin gereğidir”

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, açıklamasında “Engelli bireylerimizin önündeki fiziksel ve ekonomik engelleri kaldırmak sosyal devlet ilkesinin gereğidir. Bu ilkeden hareketle tüm hizmet ve hakların engelli bireylerimiz için daha erişilebilir olması öncelikli görevlerimizdendir.” ifadelerini kullandı.

CHP’nin sosyal politikalarının merkezinde adalet, eşitlik ve erişilebilirlik olduğunu belirten CHP İnegöl İlçe Başkanı Şahin, engelli bireylerin yaşamın her alanında daha güçlü şekilde yer alması için gerekli tüm çalışmaların hızla hayata geçirileceğini ifade ederek; “Engelli bireylerimizin toplumsal yaşama daha etkin katılması için gerekli tüm çalışmaları en kısa sürede gerçekleştirerek adalet ve eşitliğin sağlanacağının sözünü veriyoruz.” dedi.

Kaynak: BÜLTEN