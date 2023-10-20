İzmir'de 6,5 yıl önce gerçekleşen korkunç olayda, nişanlısı Sibel Çelik'i bıçaklayarak öldüren ve cesedini bir baza içine koyup evi ateşe vermekle suçlanan Halil Yılmaz'ın (38) cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından da onaylandı.

Bu dehşet verici olay, Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın zemin katında gerçekleşti. 12 Temmuz 2016 tarihinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının etkisiyle baza içinde yanmış bir kadın cesedi buldular. Bu cesedin, Sibel Çelik'e ait olduğu tespit edildi. Sibel Çelik'in nişanlısı Halil Yılmaz'ı şüpheli olarak gören polis, ancak onu bulamadı. Olayın ardından, Yılmaz'ın ağabeyi S.Y. (41) olaydan bir gün sonra Diyarbakır'a gitmeye çalışırken yakalandı ve gözaltına alındı.

Yapılan soruşturma sırasında, S.Y. çelişkili ifadeler verdi ve tutuklandı. İddianameye göre, Sibel Çelik'in 7 bıçak darbesi ile öldürüldüğü ve cesedinin ardından evin ateşe verildiği bilgisi yer aldı. İki kardeş hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'yakmak suretiyle mala zarar verme' ve 'kasten yangın çıkarma' suçlarından dava açıldı.

Ancak, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada S.Y. tahliye edildi. Bu süre zarfında Halil Yılmaz'a ulaşılamadı ve Almanya'ya kaçtığı belirlendi. Halil Yılmaz için 21 Şubat 2018'de kırmızı bülten çıkarıldı. Türkiye ve Almanya arasında suçlu iadesi anlaşmasına rağmen Almanya, Halil Yılmaz'ı politik baskı gerekçesiyle yıllarca iade etmedi.

Sibel Çelik'in ölümünden 6 yıl sonra, Halil Yılmaz, geçen yıl ağustos ayında Türkiye'ye getirilip tutuklandı. Ancak Yılmaz, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadesinde cinayeti kabul etmedi. Son dava, geçen yıl 16 Ocak'ta görüldü, ve mahkeme heyeti, S.Y.'nin beraatına karar verirken, Halil Yılmaz'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına ve 'mala zarar verme' suçundan 1,5 yıl hapis cezasına çarptırdı, herhangi bir ceza indirimi uygulamadı.