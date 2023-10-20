Bursa'da, yüzyıllık bir ağaca tırmanan bir kedi, çıkmakta zorlanarak mahsur kaldı. Vatandaşların bu acil durumu belediye ekiplerine ihbar etmeleri sonucu, Bursa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Olay, Osmangazi ilçesindeki Kültürpark'ta gerçekleşti. Kedinin ağaçtan inmekte sorun yaşadığını fark eden çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan belediye ekipleri, kedinin kurtarılması için ağaca bir merdiven yerleştirdi.

Merdiveni kullanarak ağaca tırmanan ekipler, mahsur kalan kediyi güvenli bir şekilde kurtardı. Kurtarma operasyonunun ardından kedi, bir süre sevildi ve sakinleştirildikten sonra doğal yaşamına geri bırakıldı.

Bu unutulmaz anlar, kameralar tarafından kaydedildi.