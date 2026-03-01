Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt Mahallesi sınırlarında bulunan Yeşilsırt Göleti, son haftalarda etkili olan yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda kuraklık ve yetersiz yağış nedeniyle su seviyesi büyük ölçüde düşen ve ardından tamamen kuruyan gölet, çiftçiler ve mahalle sakinleri arasında endişeye neden olmuştu. Özellikle tarımsal sulama açısından önemli bir kaynak olan göletteki çekilme, bölgedeki üreticileri zor durumda bırakmıştı.

Ancak son günlerde etkisini artıran yağmur yağışlarıyla birlikte gölette su seviyesi yeniden yükselmeye başladı. Gölet yüzeyinin büyük bölümünün suyla kaplandığı görülürken, çevredeki doğal yaşamın da hareketlendiği gözlendi. Su birikimiyle birlikte kuşların yeniden bölgeye gelmeye başladığı ifade edildi.

Mahalle sakinlerinden Bülent Kaptan, yağışların devam etmesi halinde göletin tamamen dolmasını umut ettiklerini belirterek, 'Gölet bizim için hem tarım hem de doğa açısından büyük önem taşıyor. Yeniden su tutması sevindirici' dedi.