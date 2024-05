Garanti BBVA’nın hakim ortağı BBVA, OpenAI ile anlaşma imzalayarak yapay zekâ alanındaki planlarını hızlandırdı.

Uzun yıllardır yapay zekâ tabanlı araştırma ve projelerde önemli konuma sahip olan Garanti BBVA’nın hakim ortağı BBVA, ana pazarlarında Üretken Yapay Zekâ kullanımında önemli bir adım daha attı. Yapay zekâ teknolojisini kullanan çeşitli araçlarla geliştirilecek yaklaşık 100 projeyi önceliklendiren BBVA bu kapsamda ChatGPT’nin üreticisi OpenAI ile stratejik bir anlaşma imzaladı. Finans sektörünü etkileyecek çığır açıcı teknolojileri benimseme konusunda öne çıkan BBVA, OpenAI ile işbirliği yapan ilk Avrupa bankalarından biri olarak dikkat çekiyor.

Bu anlaşmayla, metin ve görsel oluşturma ve bilgi işleme gibi özellikleri sayesinde, Üretken Yapay Zekânın süreçleri hızlandırma, verimliliği artırma ve inovasyonu teşvik etme potansiyelini güvenli ve sorumlu bir şekilde keşfetmek amaçlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre banka, çalışanları arasında verimliliği ve süreç etkinliğini artırmak, Türkiye de dahil olmak üzere Grup genelinde inovasyonu teşvik etmek amacıyla 3 bin adet ChatGPT Enterprise lisansı dağıtmaya başladı. ChatGPT’nin kurumsal sürümü, diğer birçok özelliğin yanı sıra içerik oluşturma veya karmaşık iş sorularını yanıtlama konusundaki benzersiz yeteneğiyle birlikte en üst düzeyde güvenlik ve gizlilik sağlıyor. BBVA, bu yeni aracın tüm potansiyelini açığa çıkarmak için OpenAI’ın bilgi birikiminden de faydalanacak. Anlaşma kapsamında OpenAI, ayrıca büyük dil modelleri (LLM) için en son güncellemeleri sunacak ve eğitim verecek. OpenAI ile yakın iş birliği içinde çalışarak BBVA, bankanın iş süreçleri için en başarılı kullanım senaryolarını ileriye taşıyacak.

Her hesap kurulumu için verilecek zorunlu eğitimlerle tüm alanlar ve departmanların ChatGPT’ye erişimini sağlamak ve lisanslı çalışanların çeşitli projeleri yürütmek için meslektaşlarıyla iş birliği yapmaları amaçlanıyor. BBVA, kullanıcıların geri bildirimlerini ve önerilerini çok ülkeli bir topluluk aracılığıyla toplayarak en dikkat çekici kullanım senaryolarını belirlemeyi ve en iyi uygulamaları da paylaşmayı hedefliyor.

OpenAI ile yapılan anlaşma, bankanın müşteri memnuniyetinde yapay zekâyı farklılaştırıcı bir unsur olarak benimseme konusundaki taahhüdüne de bir örnek oluşturuyor.

On yılı aşkın süredir İspanya, Meksika ve Türkiye’de yapay zekâ fabrikaları olarak da bilinen, gelişmiş analitik ve yapay zekâ için özel geliştirme merkezleri işleten BBVA, veri ve teknolojiyi dönüşümün en önemli iki unsuru olarak görüyor. Bankanın bu konuda, yapay zekâ ekiplerine ek olarak yaklaşık 1.000 veri bilimcisi olmak üzere, tüm iş alanlarında çalışan analistler ve veri uzmanlarıyla toplam 5 binden fazla çalışanı bulunuyor. Bankada ekibin tamamı verinin ve yapay zekânın değerini ortaya çıkarmak, iş kararlarını iyileştirmek ve müşterilerin finansal sağlığını artıran ya da iklim geçişlerinde onlara yardım eden çeşitli ürünler oluşturmak amacıyla çalışıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan BBVA Küresel Veri Başkanı Ricardo Martn Manjn, “Yeni yapay zekâ araçları, toplumun genelinde ve özellikle finans sektöründe yıkıcı bir etkiye sahip olacak. Banka olarak, finansal hizmetlerde yenilik yapma konusunda öncü rolümüzü daha da ileriye taşımak istiyoruz. Bu nedenle, bu teknolojinin potansiyelini keşfetme konusunda kararlıyız. Güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanıldığında Üretken Yapay Zekânın müşterilerimizin kararlarını desteklemede ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunmada oyun değiştirici olduğuna inanıyoruz. Ayrıca çalışanlarımızın üreticiliğini de teşvik ediyor” dedi.

OpenAI COO’su Brad Lightcap ise şöyle konuştu: “Avrupa’nın en iyi bankalarından biri olan BBVA ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Yapay zekâ, sıradan görevleri basitleştirerek üreticiliği, verimliliği ve üretkenliği arttırıyor.”

Bankanın OpenAI ile yaptığı anlaşmayı değerlendiren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, “Son 1,5 yıldır ChatGPT başta olmak üzere, Üretken Yapay Zekâ tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Hakim ortağımız BBVA’nın öncü rolü ve teknoloji alanındaki gelişmelere hızlı adaptasyonu bizim için çok değerli. Bu anlamda BBVA Grubu’nun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Üretken yapay zekâ dokunduğu her şeye akıl katıyor, verimlilik sağlıyor. Ayrıca öğrenme kapasitesi sayesinde her türlü ürün ve servisi kişiselleştirmeye de imkân tanıyor. GenAI ayrıca yazılım sektörüne çok büyük bir verimlilik fırsatı da getiriyor. Bizim de Garanti BBVA olarak burada iki hedefimiz var; birincisi her müşterimizin kendi kişiselleştirilmiş mobil şubesini oluşturmak, ikincisi de her bir çalışanımızın hayatını kolaylaştıran kendi kişisel asistanına sahip olması. Garanti BBVA Teknoloji’de tüm bu özellikleri kullanmaya başlamış durumdayız. Bu doğrultuda LLM modellerimizi geliştirip sanal asistanımız Ugi’yi daha akıllı ve kişiselleştirilmiş hale getirdik ve iç kullanıcılarla pilot aşamasındayız. Hali hazırda çalışanlara destek olan botlarımızın da etkinliğini daha yukarıya çekmeyi hedefliyoruz. Bunlara ek olarak yazılım geliştirme süreçlerinde LLM destekli Co-pilot çözümünü devreye aldık ve yazılım mühendislerimizin hem daha hızlı hem de daha kaliteli kod üretimi yapmasını sağlamış olduk.” dedi.

BBVA Yapay Zekâ Kullanım Müdürü Elena Alfaro ise “ChatGPT Enterprise’ın kullanımındaki ilk adımı, bu araçların verimliliğimizi ne ölçüde artırabileceğini doğrulamak ve bankadaki çalışma şeklimizi dönüştürmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Amacımız çalışanlarımızın yeteneklerini artırmak, onları değiştirmek değil” şeklinde konuştu.