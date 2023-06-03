AVP Bursa Devlet Tiyatrosu'nun sergilediği Othello adlı oyunda rol alan Sanatçı Nurettin Örük Yeni Tiyatro Dergisi oyunculuk özel ödülüne layık görüldü.

BURSA (İGFA) - AVP Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçısı Nurettin Örük Yeni Tiyatro Dergisi’nce “Oyunculuk Özel Ödülü”ne layık görüldü.

Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi tarafından verilen 'Emek ve Başarı Ödülleri'nin 2022-2023 sezonu kazananları ödüllerini İstanbul Caddebostan Kültür Merkezinde düzenlenen törenle aldılar.

“Oyunculuk Özel Ödülü” kategorisinde ödül, AVP Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçısı Nurettin Örük’ün oldu. Örük, ödülü Romen rejisör Vlad Trifaş’ın yönettiği “Othello” oyunundaki performansı ile kazandı.

Nurettin Örük ödülünü alırken; ‘Bugün, meslek hayatımdaki ilk ödülümü aldığım gün… Öncelikle varlığını ve desteğini her daim hissettiğim, meslektaşım, hayat arkadaşım, eşim Öykü Esendemir Örük’e teşekkür etmek istiyorum. Ardından Othello yolculuğumda bana eşlik eden tüm rol arkadaşlarıma… Bu fırsatı bize tanıyan Sanat Yönetmenim Arzu Tan Bayraktutan’ a ve bana olan inancından asla vazgeçmeyen yönetmenim, dostum, arkadaşım Vlad Trifaş a yürekten teşekkürler… Ayrıca Yeni Tiyatro Dergisinin değerli jüri üyelerine tiyatroya emek verenleri daima görünür kıldıkları için teşekkür ederim….’’ dedi.