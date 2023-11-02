Ordu ilinde meydana gelen olayda, Bilge Çapa (27) isimli kadın, evlilik dışı ilişkisinden doğan 2 günlük kız bebeği öldürmek suçlamasıyla yargılanıyor. Duruşmada, Bilge Çapa, olay tarihinde HTS (Telefon Hatları Üzerinden Kayıt) kayıtlarına göre Perşembe ilçesinde olduğu sorusuyla karşı karşıya kaldı. Çapa, "Cezaevinde HTS kayıtlarını düşündüm. O akşam evdeydim. Bunu hatırlıyorum. Kullandığım ilaçlar nedeniyle bazı olayları hatırlamıyorum" şeklinde cevap verdi.

Olay, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, 12 Eylül 2022 tarihinde yaşandı. Bilge Çapa, evlilik dışı ilişkisinden doğan kız çocuğunu dünyaya getirdikten sonra bebeği rutin kontroller için aile hekimliğine götürdü. Ancak daha sonra bebeği kayıp olarak bildiren Çapa, polise başvurdu. Polis, bebeğe dair izlere ulaşamayınca araştırmayı derinleştirdi. Çapa, sorgusunda bebeğini oturdukları evin arkasındaki fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bahçede yapılan aramada, bebeğin cesedi bulundu. Bilge Çapa, "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, DNA testi yapılmak üzere bebeğin ve Bilge Çapa ile ilişkisi olduğu iddia edilen S.Ö.'den doku örneği alındı. Yapılan DNA karşılaştırması sonucunda, şüpheli ile S.Ö.'nün yüzde 99,99 ihtimalle bebeğin biyolojik anne ve babası olabileceği tespit edildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu, bebeğin ölüm nedenini ileri derecede çürüme nedeniyle tespit edemediğini belirten bir rapor hazırladı.

Bilge Çapa, "Alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. İlk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çapa, daha sonra delillerin toplanması ve suçun vasfının değişme ihtimali göz önüne alınarak yeniden tutuklandı. Bugün 5'inci kez hakim karşısına çıkan Bilge Çapa'nın duruşmasına, sanık ve avukatının yanı sıra tanıklar da katıldı.

HTS kayıtlarıyla ilgili soruya "Ben cezaevinde HTS kayıtlarını düşündüm. Avukatımla da konuştum. Ben o akşam önceki savunmalarımda belirttiğim gibi evdeydim. Bunu hatırlıyorum. Kullandığım ilaçlar nedeniyle bazı olayları hatırlamıyorum. Tarafıma okunan ve kız kardeşimle annemin HTS kayıtlarını kabul etmiyorum. O gün bebekle hastaneden taburcu olduktan sonra evde kimse yoktu. Akşam saatlerinde uyudum. Uyuduğumda da kimse yoktu. Annem ve kardeşim telefonlarını yanından ayırmaz. Ertesi gün uyandığımda bebek vefat etmişti. Yine evde kimse yoktu. Evde biri olsa yardım isterdim. Bebek öldüğü için korktum, bebeği çatıya bıraktım. Bundan sonra ailem eve geldi. Bebeği görmediler. Bu olaylar esnasında ailem yoktu. HTS kayıtlarında S.C. ile yaptığım konuşmayı hatırlamıyorum. Sevgilim veya erkek arkadaşım değildir. Taksici Faruk ile de yaptığım görüşmeyi hatırlamıyorum" dedi.

Anne S.Ç., haberi olmadığını belirterek "Kızımın bir bebek doğurduğunu, eve gittiğimi, sonrasında bebeğin öldüğünü görmedim. 13 Eylül tarihinde ikamet ettiğimiz Ordu merkezdeki ikametimden telefonumun sinyal almasının nedenini bilmiyorum. Eşimle beraber yaklaşık 6 ay yaylada kalır ve tarımsal faaliyet yaparız. O tarihte eve geldiğimi hatırlamıyorum. Kızımla olaydan önce de sık sık telefonla görüşürdük. Bilge'nin odasının camı yan binaya yakın olduğu için ışık almıyordu" ifadelerini kullandı.

Tanık taksici " "Ben taksi durağında taksi şoförü olarak çalışmaktayım. Sanık Bilge'yi ara sıra durağımızı arayıp taksi istemesinden dolayı tanırım. Arkadaşlık durumumuz söz konusu değildir. Ben iki telefon hattı taşımaktayım. Birisi şahsi, birisi iş için. Bilge'ye daha önce taksi çağırdığı için numaramı vermiştim. Kendisini eylül ayı içerisinde doğum hastanesine bıraktım. Hastaneye bıraktıktan sonra yanından ayrıldım. Kendisi taksi ücreti olarak 200 TL vermişti. O sırada para üstünü verememiştim. Daha sonra para üstü ile ilgili beni aramış olabilir. Farklı bir tarihte yolculuk yaparken para üstünü kendisine verdim. Ben Bilge'yi bebekli bir şekilde hastaneden almadım. Kucağında bebek varken de almadım. Kendisini, Ordu dışında, Perşembe gibi başka muhite götürmedim. Ben Bilge'yi hastaneye bıraktıktan sonra evde dinlendim. Tekrar işimin başına döndüm ancak ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Bilge'yi öncesinde doğum hastanesine götürmedim. O gün ilk kez götürdüm. Onda da, 'Karnım ağrıyor' diyerek acele bir şekilde hastaneye götürmemi söyledi. Ben de hastaneye götürdüm. Kendisiyle gebe olup olmadığı ile ilgili aramızda konuşma geçmedi." dedi.

Sanıkın tutukluluk haline karar verildi.