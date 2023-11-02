Ligin ikinci haftasında İlçe Stadyumunda oynanan maçı 4.dakikada İbrahim’in attığı golle 1-0 kazanan Gençlerbirliği, aynı maçın kadrosunda 21 yaş altı en az 6 oyuncu bulundurma zorunluluğunu yerine getirmediği gerekçesi ile İnegöl Kurtuluş takımı Federasyona itirazda bulunmuştu.

İtiraz sonuçlandı

İtiraz sonrasında federasyon Teknik Direktör Salih Ünal ve Yönetici İsmail Arslan’ın savunmasını istemişti. Önceki gün toplanan Federasyon disiplin kurulu Gençlerbirliği’nin bu maçtan 3-0 hükmen yenilgisine karar verirken, teknik direktör Salih Ünal’a 15 gün, yönetici İsmail Aslan’a ise 30 gün hak mahrumiyeti kararını açıkladı. Bu kararla Gençlerbirliği ligin ilk 3 haftasını puansız kapatmış oldu.

Haber merkezi