

Olay İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesindeki bir evde meydana geldi. 3 yaşındaki Bilal K., evde yerde bulduğu 50 kuruş madeni parayı ağzına atıp yuttu. Olayı fark eden ailesi tarafından çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde yemek borusunda takılı kalan madeni para görüldü. Çocuk ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.