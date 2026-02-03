

Erol, tarımsal üretimde önde gelen ilçelerden olduklarını belirterek, nüfusunun yüzde 25'inin tarım ve hayvancılıkla uğraştığını anlattı.

Armut, ahududu, böğürtlen, şeftali, kiraz ve elma üretiminin yaygın olduğunu dile getiren Erol, dış mekan süs bitkileri ve meyve fidancılığının da İlçe ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu aktardı.

Erol, Türkiye'de yapraklı süs bitkileri üretiminin yüzde 50'sini Kestel'in ürettiğine dikkati çekerek, çiftçilerin doğru tekniklerle üretim yapması için çaba gösterdiklrini kaydetti.

İlçede meyveciliği desteklediklerini, çiftçilerin maliyetlerini düşürücü ve gelirlerini artırıcı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Erol, "Tarım A.Ş kurduk. Üreticilerimizin ürettiklerini daha iyi fiyata satmasını, katma değerinin artırmasını ve pazarlamasını biz sağlayacağız." dedi.



Çiftçileri tüccarın eline bırakmadan daha fazla kazanması için pazar oluşturacaklarını dil getiren Erol, "Kooparartiflerle beraber çalışacağız. Armut ve şeftali üretiminde önemli potansiyelimiz bulunuyor. Bu ürünlerde kaliteli üretim yapılıyor. Yurt içi ve dışına pazarlanmasında öncülük edeceğiz, üreticilerin kırsalda kazanmasını sağlayacağız" ifadesini kullandı.

Üreticilerin kendilerinden en çok istediği meyve kurutma tesisi ve soğuk hava deposunu kurmak amacıyla çalışmalara başladıklarını belirten Erol, "Tesisi Erdoğanköy bölgesinde 2027'de hayata geçireceğiz. Yaklaşık 400 milyon liralık bir yatırım yapılacak ve belediye bütçesinden bir kuruş harcamadan hayata geçereceğiz. Farklı bir projeyle hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.