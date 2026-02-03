Gençlerden birinin sokakta koşarak kurusıkı tabancayla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 1. Kanarya sokakta meydana geldi. 3 şahsın sokakta havaya ateş ettiğini gören vatandaşlar polise ihbar ettiler. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler havaya ateş eden şahısları tespit edip yakaladılar. Şahıslardan M.A(17)'nın üzerinde kuru sıkı tabir edilen tabanca ele geçirildi. 1 şüpheli de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ