Bebeklikten başlayarak zeka gelişimi alt ergenlik çağına kadar devam eder, ancak zeka eğitim ve donanım sayesinde geliştirilebilir. Zeka ve akıl genetik faktörlerden gelen bir donanımdır. Yanı kişinin zekasını tek başına düşünmek yanlış olur. Bebeğin anne ve babasından olduğu kadar gen havuzu içinde bulunan diğer bireylerden de etkilenerek zeka oluşur. Zeka geliştirilebilir olmasının yanı sıra kapasite olduğu için de gelişiminin ilerisine gidemez. Ancak anne babalar çocuklarına erken yaşlardan itibaren çeşitli zeka geliştirci aktivitelere katarak beyin sağlığını daha iyi koruyabilirler.

Bebekler İçin Zeka Geliştirici Oyunlar

Bebekler için zeka geliştirici oyuncaklar bulunur. Bunlar renkleri, sayıları, belirli işlemleri yapabilme ve belirli becerileri öğretebilme bakımından faydalı oyuncaklardır. Zeka oyuncakları bebeklerde motor gelişimi destekleyerek onların daha hızlı düşünmesini sağlar. Parçaları birleştirme, uyum, hızlı düşünme ve çözme, gelen tepkimeleri anlama ve anlamlandırma gibi zeka geliştiren sesli ve parçalardan oluşan birçok oyuncak bulunuyor. bebeklerde eğlenceli öğrenmeyi sağlamak için onlara bu renkli ve parçalı oyuncaklardan almalısınız. ancak bebeklerin televizyon karşısına bırakılması, tablet ve telefon gibi zararlı maddelerle direkt olarak hem temas ettirilmesi hem de onlara verilmesi zeka gelişimini oldukça olumsuz etkiliyor.

Bebekler Televizyon İzler Mi?

Son zamanlarda çocuklar için yapılmış eğitici çizgi filmler onların daha çok şey öğrenmesini sağlıyor, ancak hazır bilgi ile öğrenilen bu bilgiler ezbere dayalı zekanın gelişimini sağlarken çocukları pratik olmaktan uzaklaştırıyor, çünkü bebeklik çağından itibaren seyirci konumunda olan ve pasif durumda olan çocuk bakarak öğrenmeyi gerçek öğrenme zannettiği için hayata geçireceği adımları ezberlemeye çalışıyor. Bebeklerin ve çocukların oyunlarda aktif olarak yer alması ise onları daha pratik ve üç boyutlu düşünmelerini sağlayan bir noktaya getiriyor. Susturmak ve oyalamak istediğiniz bebekleri izleyici olarak televizyon karşısına koymanız veya tabletle oynamasını sağlamanız hem radyo frekanslarına maruz kalmalarını sağlıyor hem de zeka gelişimlerini olumsuz etkiliyor. Bebeklerin erken yaşta uzun süreli tv izlemesi otizm, dikkat dağınıklığı, öğrenme bozukluğu gibi durumlara sebebiyet verebilir.

Bebeklerin Zeka Gelişimi İçin Yapılacaklar

Bebeğinizin zeka gelişimi için yapabileceğiniz tek şey onun yanında olmanız, ona sevginizi hissettirmeniz ve onunla temas kurmanızdır. Uyanıkken ona masaj uygulamanız, gözlerine bakarak gülümsemeniz, onunla konuşmanız hoşuna gidecektir. Bebekler kokudan anlayarak sizi tanıyabilir. Kokunuzu değiştimemeniz sinir hücrelerini uyararak daha da geliştirir. Diğer yandan bazı sesleri onlara dinletmeniz sesleri tanımasını ve anlamlandırmasını sağlar. Bebeklerde ninni, beşik için alınan renkli ve sesli oyuncaklar onun rahatlamasını sağlayacaktır. Bebeğinizin görme duyusunu geliştirmek için ona renkli parçalar tanıtmalı ve yüz ifadenizi değiştirmelisiniz. Bu sayede farklı değişkenler görerek anlamlandırması gereken parça sayısı artacak ve farklı görüntüler tanıyarak beyin gelişimi sağlanacaktır.