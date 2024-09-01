Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni eğitim öğretim döneminde her kademenin ilk sınıfında uygulanacak 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamındaki yeni müfredat doğrultusunda hazırlanan 'beceri örgüsü temelli' yeni ders kitaplarının yazım süreci tamamlandı.ANKARA (İGFA) - "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 9 dersin müfredatı ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 10 dersin müfredatı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 7 dersin müfredatı 26 Nisan'da kamuoyunun görüş ve önerisine sunulmuş, ilgili komisyonlar gerekli tasnif ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulunun onayından geçmişti.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onayının ardından 26 dersin yeni müfredatı, 9 Eylül'de başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi (anasınıfı), ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıflarda başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan yeni kitaplarda öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal, fiziksel ve ahlaki açıdan bir bütün olarak gören "bütüncül eğitim yaklaşımı" odağa alındı.

Müfredatın temel yaklaşımı olan, "geldiği medeniyetin özelliklerini taşıyan, aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim gençler yetiştirme hedefi" doğrultusunda, ders kitaplarında bilgi, beceri ve değerler birbiri ile örüntülü şekilde yer aldı.

Ders kitaplarındaki içerikler, teorik bilgilerin yanı sıra günlük hayatla da köprü kuracak nitelikte hazırlandı. Bilgi, beceri, eğilim ve değerlerin öğrencilere günlük yaşamında karşılaşabileceği durumlara uygun olarak bireysel ve işbirlikli çalışma, eğitsel oyunlar, araştırma ve proje çalışmaları gibi ders içi ve ders dışı etkinlikler ile kazandırılması hedeflendi.

"Erdem-değer-eylem" çerçevesinde öğrencilerin değerleri kendi eylemleri ile içselleştirmelerini hedefleyen etkinliklere kitaplarda yer verildi.

Eğitim öğretim süreçlerinde öğrencilerin aktif şekilde katılımlarını sağlayacak öğrenme yaşantılarının tasarlandığı yeni müfredat kapsamındaki kitaplar, bireysel farklılıkları da merkeze alan bir anlayışla hazırlandı, uygulama ağırlıklı ve sadeleştirilmiş içerik ile öğrencilerin derinlemesine öğrenmesine imkan sağlayacak yeni yaklaşımlara yer verildi.

Yeni müfredatta belirlenen bilgi okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, görsel okuryazarlık, kültür okuryazarlığı, vatandaşlık okuryazarlığı, veri okuryazarlığı, sürdürülebilirlik okuryazarlığı, sanat okuryazarlığı olarak sıralanan 9 okuryazarlık türünün, ders kitaplarında da okul öncesinden başlanarak sarmal bir yapı içinde konularla ilişkilendirilerek öğrenciye kazandırılması hedeflendi.

Programda "öğrenme kanıtları" olarak ifade edilen ölçme-değerlendirme uygulamaları ile okul dışı öğrenme ortamlarının kullanımı kitaplarda yer aldı.

Temel eğitim kademesinde 1. ve 5. sınıflar için hazırlanan ders kitapları, öğrencinin kolayca kullanım ve taşıması amacıyla dönemlik olarak iki kitap şeklinde tasarlandı.