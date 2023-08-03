Bozüyük’ün 4 Eylül Mahallesi’nin yoğun olarak kullanılan caddelerinden biri olan Bedri Rahmi Caddesi asfaltlanarak trafiğe açıldı.

Bozüyük’te yoğun geçen bahar yağmurlarının ardından başlatılan asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki asfaltlama ekipleri, Çarşı Mahalle Gazozcu Akif Caddesi’nde başlayan ve ilçe genelinde iklim şartları ya da ağır tonajlı araç geçişi nedeniyle bozulan cadde ve sokaklardaki sıcak asfalt serim çalışmalarını 4 Eylül Mahallesi’nde sürdürüyor. Son olarak Bedri Rahmi Caddesi’nde başlatılan asfaltlama çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlanarak yol rahat ve konforlu bir hale getirildi. Trafiğe açılarak vatandaşların kullanımına sunulan yol vatandaşların beğenisini kazandı.