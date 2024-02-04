MALZEME LİSTESİ:

350 gr Kuzu eti

3 domates

4 biber

1 kuru soğan

3 diş sarımsak

2 defne yaprağı

1 çorba kaşığı salça

Sıvıyağ

Tane Karabiber

Tuz

Su

Beğendisi İçin:

6 patlıcan

4 çorba kaşığı un

2 Su bardağı süt

100 gram kaşar peyniri

Muskat

Tuz

Karabiber

Sıvıyağ

HAZIRLANIŞI: Tencereye sıvıyağı alın. Üzerine 350 gr. Kuzu etini ilave edin ve etler suyunu çekince ve etler kızarınca üzerine 1 adet küp kesilmiş olan soğanı ilave edin. Üzerine 1 çorba kaşığı salça ve 2 adet defne yaprağı ilave edin. Üzerine tane karabiber ilave edin. Daha sonra etlerin üzerine sıcak su ilave edin ve etleri pişirmeye devam edin. Etler pişmek üzereyken üzerine domates ve biberleri ilave edin. Beğendisi için 6 adet patlıcanı közleyin. Közlenen patlıcanları küp olarak kesin. Tencereye sıvıyağı alın. Üzerine 4 çorba kaşığı unu ilave edin. Yağ ile beraber unu kavurun. Un kavrulduktan sonra üzerine küp kesilmiş olan patlıcanları ilave edin ve un ile beraber kavurun. Daha sonra üzerine 2 su bardağı süt ilave edin. Üzerine tuz, karabiber ve muskat rendesi ilave edin ve karıştırın. En son üzerine kaşar peynir rendesi ilave edip karıştırın. Servis tabağına patlıcanlı beğendiyi alın. Üzerine kuzu etini ilave edip servis edin.