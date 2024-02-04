MALZEME LİSTESİ:

2 bütün tavuk göğüs

2 kırmızı biber

2 soğan

1 büyük domates

2 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Taze kekik

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

BEĞENDİSİ İÇİN: 4 köz patlıcan

1,5 su bardağı süt

2 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı

100 gr kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

HAZIRLANIŞI: Tavuk göğüsleri iri küp küp doğruyoruz. Derin bir tavaya zeytinyağı döküyoruz ve tavuk göğsünü soteliyoruz. Tereyağını ekliyoruz. Soğanları piyazlık doğruyoruz. Tavuk, suyunu bırakıp çekince soğanı koyuyoruz. Sotelemeye devam ediyoruz. Kırmızı biberleri de doğrayıp içine katıyoruz. Domatesi soyup küp doğruyoruz. Tuz ve karabiber koyuyoruz. Pişmeye yakın doğranmış taze kekik koyuyoruz. Toz kırmızı biber serpiyoruz. Pişince altını kapatıyoruz. Beğendisi için, tereyağını ve unu tencereye koyup, kavuruyoruz. Unun kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra közlenmiş ve doğranmış patlıcanları ilave ediyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Sütü yavaş yavaş ilave ediyoruz. Tuzunu ve karabiberini atıyoruz. Kaşar peynirini rendeleyip ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz ve altını kapatıyoruz. Servis tabağına beğendiyi koyuyoruz, üzerine tavuk soteyi koyarak servis ediyoruz.