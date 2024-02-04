MALZEME LİSTESİ:

500 gr. barbunya

2 havuç

2 kırmızı biber

1 çay bardağı mısır

1 tutam maydanoz

1 kase kornişon turşu

Yarım pırasa

1 limon zeytinyağı

HAZIRLANIŞI: Havuçları soyup küp küp doğruyoruz. Barbunya ve havuçları ayrı tencerelerde haşlıyoruz. Haşlanan sebzelerimizi süzüp soğumaya bırakıyoruz. Bu sırada kırmızı biber, pırasa, maydanoz ve turşuyu istediğimiz boyutta doğruyoruz. Karıştırma kabına doğranmış malzemelerimizi alıyoruz. Soğuyan sebzeleride ekliyoruz. Zeytinyağı döküp limonunu sıkıyoruz. İsteğe göre biraz da tuz katıp karıştırıyoruz. Servis tabağına alıp servis ediyoruz. Afiyet olsun..