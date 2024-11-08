Ateşli silahlar ve yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili cezai düzenlemeler ve iç güvenlik alanındaki çeşitli düzenlemeleri içeren, 46 maddelik Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonu'nda yaklaşık 10 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

Teklifin 39, 40, 41, 42 ve 43. maddelerinde, çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve çalışma şartlarına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Bekçilere, 42. madde çerçevesinde kişilerin yaşamını tehlikeye atabilecek bir eşyanın bulunması konusunda yeterli şüphe oluştuğunda, kişilerin üstlerini ve araçlarını arama yetkisi verildi.