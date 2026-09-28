İran merkezli Caspian Airlines’a ait yolcu uçağı, yaklaşık 3 milyon euroluk borç nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda icra işlemine alındı. Mahkeme kararı sonrası uçağın kalkışına izin verilmezken, sefer için hazırlıklarını tamamlayan ve yolcularını alan uçaktaki kişiler yeniden terminale tahliye edildi. Sürecin, havacılık sektöründe temsil ve gözetim hizmeti sunan ACM Temsil Gözetim şirketinin başlattığı hukuki girişimler sonucunda geliştiği belirtildi.

UÇAĞA MAHKEME KARARIYLA İCRA İŞLEMİ

FL360aero'ın haberine göre İstanbul Havalimanı'nda yaşanan gelişme, Caspian Airlines'ın EP-KPB kuyruk tescilli Boeing 737-500 tipi uçağını etkiledi. Habere göre ACM Temsil Gözetim, İranlı havayolu şirketinden yaklaşık 3 milyon euro tutarında alacağı bulunduğu gerekçesiyle hukuki yola başvurdu.

Başvurunun ardından verilen mahkeme kararı doğrultusunda uçağa icra işlemi uygulandı. Uçağın sefer öncesindeki hazırlıkları tamamlanmış, yolcular da kabine alınmıştı. Ancak kararın uygulanmasıyla birlikte uçağın kalkışına izin verilmedi.

EP-KPB tescilli uçağın Caspian Airlines filosunda bulunduğu ve Boeing 737-524 modeli olduğu uçuş takip kayıtlarında da yer alıyor. Uçağın İstanbul ile Tahran başta olmak üzere farklı hatlarda seferler gerçekleştirdiği görülüyor.

YOLCULAR UÇAKTAN TAHLİYE EDİLDİ

İcra işleminin ardından uçaktaki yolcular tahliye edilerek yeniden terminale alındı. Seferin nasıl devam edeceğine ilişkin değerlendirme süreci başlatıldı.

Uçağın havalanamaması nedeniyle yolcuların başka bir seferle gönderilip gönderilmeyeceği ve uçuşun ne zaman gerçekleştirileceği konusunda çalışmaların devam ettiği bildirildi.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

ACM Temsil Gözetim ile Caspian Airlines arasındaki alacak uyuşmazlığına ilişkin hukuki sürecin devam ettiği aktarıldı. Taraflardan olayla ilgili şu aşamada kapsamlı bir resmi açıklama gelmedi.

Uçağın statüsü ve söz konusu alacağın tahsiline ilişkin gelişmeler, mahkeme kararları çerçevesinde şekillenecek.