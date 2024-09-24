Bursa'da bugün hava parçalı bulutlu ve yer yer güneşli geçecek. Sabah saatlerinde hafif rüzgar etkili olurken, öğleden sonra rüzgarın hızı artabilir. Günün en yüksek sıcaklığı 28°C, en düşük sıcaklık ise 18°C olarak ölçülecek.

Nem oranı %60 civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık hissedilir derecede düşecek, bu nedenle dışarı çıkacak vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

İnegöl'de bugün hava genellikle açık ve güneşli. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilirken, gün içerisinde sıcaklık artarak 27°C’ye kadar çıkacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 16°C’ye kadar düşecek. Rüzgar, kuzeybatı yönünden hafif esiyor. Gün boyu yağış beklenmiyor, nem oranı ise %55 civarında olacak.