Olay, İlimtepe Mahallesi'ndeki mesire alanında bir derneğin organize ettiği Kadırga Şenlikleri sırasında yaşandı. Etkinliğe katılarak arkadaşlarıyla birlikte horon oynayan Zekeriya Koçver (58), oyun bitiminde dinlenmek üzere bir sandalyeye oturdu. Kısa süre sonra aniden fenalaşan Koçver yere yığıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye hızla sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi neticesinde duran kalbi yeniden çalıştırılan Koçver, ambulansla Körfez Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Talihsiz adam, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İnşaat işleriyle geçimini sağladığı öğrenilen Zekeriya Koçver'in 3 çocuk babası olduğu bildirildi.