Ergenekon davası sürecinde tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun vefatıyla ilgili başlatılan inceleme kapsamında ikinci operasyon düzenlenmiş, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılar, jandarmadaki tahkikat işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

3 şüpheli tutuklandı

Savcılık makamında ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Selahattin Günday 'Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet' suçundan; Özlem Uslu ve Emre Atmaca ise 'örgüte üye olma' ile 'kasten öldürme' isnatlarıyla tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

6 kişi hakkında adli kontrol tedbiri

Şüphelilerden İdris Tiftikçi, Ahmet Gökşen Erdoğan ve Neşrin Kaya 'örgüte üye olma' ve 'kasten öldürme' suçlamaları doğrultusunda 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza atma' şartı getirilerek; Turgay Tamer, Tuba Koç ve Mahmut Arslan ise aynı suçlamalardan yalnızca 'yurt dışı çıkış yasağı' tedbiri uygulanarak salıverildi.

Olaya ilişkin başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.