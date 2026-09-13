Kaza, Gebze Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 23 FH 100 plakalı Volvo marka tır, virajı alamayarak savruldu ve yol kenarındaki demir bariyerleri aştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese ivedilikle polis ve itfaiye birimleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, kimliği henüz belirlenemeyen tır sürücüsünün aracın başında olmadığını tespit etti. Çevrede ve kaza alanı civarında uzun süre arama faaliyeti yürüten görevliler sürücünün izine ulaşamazken, tırın kupasında yalnızca bir cep telefonu bulundu.

Dorsesi boş olduğu tespit edilen tırın üzerindeki telefon numarasından taşıyıcı firma ile iletişim kuran emniyet personeli, yaşanan olay hakkında bilgi vererek şirket temsilcisini bölgeye çağırdı. Ekiplerin kazaya ve kaçan şoföre ilişkin başlattığı tahkikat devam ediyor.