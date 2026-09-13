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Olayın ardından denetime tabi tutulan tır sürücüsü Recep Ö.’nün 2.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Remzi Manaoğlu ile Muhammed Yusuf Ezel (19) hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan K. isimli şahıs ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Feci kaza, saat 20.00 sularında Yenişehir-İnegöl kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Recep Ö. (29) idaresindeki 31 ARG 58 plakalı tır, iddiaya göre karşı şeride geçerek Remzi Manaoğlu (18) kontrolündeki 16 BTV 736 plakalı motosikletle çarpıştı.

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