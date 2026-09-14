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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Fatma G. ile kamyonet sürücüsü Sezer E. ve otomobilde yolcu konumunda bulunan 2 yaşındaki Aybüke G. yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Adliye Kavşağı’nda meydana geldi. Fatma G. (39) yönetimindeki 16 AEV 245 plakalı otomobil ile Sezer E. (31) yönetimindeki 34 FRS 350 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı.

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