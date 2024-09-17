Bugün Bursa'da hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde ılık bir hava beklenirken, öğleden sonra sıcaklık 27°C'ye kadar yükselecek. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. Akşam saatlerine doğru sıcaklıklar 18°C'ye kadar düşebilir. Nem oranı yüksek olduğundan, bunaltıcı bir hava hissedilebilir.

İnegöl’de bugün hava genellikle açık ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 25°C civarında seyredecek, gece ise 15°C’ye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar doğudan hafif şekilde esmeye devam edecek. Nem oranı orta seviyelerde olduğundan, özellikle sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir.