Nilüfer Belediye Meclisi’nin Eylül ayı ikinci oturumu, Başkan Şadi Özdemir yönetiminde “Nilüfer Barış Meclisi” salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, Nilüfer’deki sosyal belediyecilik uygulamalarını ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik önemli kararlar alındı.

Görüşülen konular arasında, Bursa’da eğitim gören ve Nilüfer’de ikamet eden 2 bin üniversite öğrencisine ulaşım desteği sağlanması da yer aldı. Bu kapsamda, Ekim 2025 ile Haziran 2026 arasındaki 9 aylık dönemde öğrencilere ulaşım desteğinin sürdürülmesine karar verildi. Alınan karara göre, Burulaş öğrenci abonman 1. tip (100 binişlik) ulaşım ücretleri Nilüfer Belediyesi tarafından karşılanacak.

Meclis’te görüşülen bir diğer önemli madde ise ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara gıda desteği sağlayan “Halk Kart” uygulamasının kontenjanının artırılması oldu. Bin 202 hanenin faydalandığı uygulamanın kontenjanı, alınan kararla bin 600’e yükseltildi. ​Tekliflerle ilgili yapılan oylamaların ardından her iki madde de oy birliğiyle kabul edildi. “Halk Kart”taki gıda desteği de 2 bin TL’ye çıkarıldı.