Osmangazi Belediyesi, çocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimi için spora olan desteğini sürdürürken, düzenlediği futbol organizasyonunu festivale çevirdi. Sukaypark Spor Tesisleri’nde gerçekleşen Osmangazi Belediyesi Yıldız Cup 2025 Futbol Festivali, 42 kulübün katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu.



9-11 yaş arasındaki 840 sporcunun mücadele ettiği turnuva, renkli görüntülere sahne oldu. Hem kıyasıya rekabetin hem de eğlencenin yaşandığı müsabakaların sonunda; 2014 doğumlular kategorisinde Bursaspor, 2015 doğumlular kategorisinde Altınayak Spor Kulübü, 2016 doğumlular kategorisinde Küçükbalıklı Başakspor şampiyonluk kupasına uzandı. Dereceye giren takımlar, ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın elinden aldı.



"Spor centilmenlik içerir"

Kupa töreninde konuşan Başkan Erkan Aydın, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek şunları söyledi: "Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Futbolun ve sporun her şeyden önce bir dayanışma olduğunu, kardeşlik ve centilmenlik içerdiğini unutmamak gerekiyor. Burada öğrenilen beceriler hayatın her alanında kullanılacak önemli değerlerdir. Genç sporcularımızın bu yolda ilerleyerek Bursaspor’umuza, Milli Takımımıza ve ülkemizi yurt dışında temsil edecek kariyerlere ulaşmalarını diliyorum"