İzmir’in Balçova ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Eren Bigül, pompalı tüfekle polis karakoluna saldırı düzenledi. Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan kişi sayısı 27’ye yükseldi. Saldırganın dedesi ise gözyaşları içinde yaşananlara inanamadığını ifade etti.

"Sakin Sakin Gelip Otururdu"

Torunun bakımını üstlenen dede sözlerine "Ben bittim" diyerek başladı ve saldırgan torunu hakkında şunları söyledi:

"Ben bittim, bütün gece bir gram uyku yok. Evden çıkarken bir şey söylemedi. Şimdi gittim karakola sordum, göreyim dedim. 'Burada yok, bilmeyiz biz' dediler.

Çok sert çıktı silahlar. 2 yaşındaki kız kardeşi bile kalktı. Kesinlikle böyle bir şey beklemiyorduk. Sakin ve öyle gelip gidiyordu. Okuldan hep takdirname getirdi.

Sakin sakin gelir otururdu. Çok memnundum torunumdan ama ne oldu onu bilemiyorum. Aklım yetmiyor, aklım da gitti zaten.

Nasıl üzülmeyeyim, ben onu nasıl büyüttüm. O zaman annesi-babası 100 lira aylık alıyordu. Ben namaz kıldığım için beni tanıyanlar zekat veriyordu. Öyle öyle idare ediyordum.

"Polis Abinin Evi De Mahvoldu"

Namazı kıldım, polis abi geldi. Beni terör şubesine götürdü, saat 11.00'de getirdi sonra. Saygılı bir çocuktu, bizi ciğerimizden yaktı. Polis abinin evi de mahvoldu. Eren'i görmek istedim. Gittim şimdi karakola, 'Biz bilmeyiz' dediler. Hepsi bana iyi davrandı, kötü davranan olmadı. Şehitlerimizi Allah rahmet eylesin. Allah'ım bana sabır versin.

Neden yaptığını bilmiyorum. Son günlerde bana göre değişik tavırları yoktu ama anası babasına göre değişik davranışları varmış. Okuduğu kitaplar da burada. Tüfek temizleme setleri burada, ben bilmiyorum. Burada yapmış herhalde. Tüfek burada mıydı görmedim yalan söylemeyeyim. Muhakkak burada temizlemiştir tabii"

Saldırganın Odasından Dikkat Çeken Detay

Öte yandan saldırganın kaldığı odada silah bakımı için kullanılan tüfek temizleme setleri bulundu. Ayrıca odasında yer alan bazı kitaplar da dikkat çekti. Saldırı öncesi Bigül'ün silah temizliğini bu odada yaptığı anlaşıldı.