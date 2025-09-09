Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve Tüketici Hakları Koruma birimleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla denetim ve çalışmalarını artırdı.

Ekipler, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a uygunluk denetimi gerçekleştirdi. İşletmelerin açılış ve çalışma ruhsatlarının yanı sıra, satılan ürünlerin fiyatları, TL ibaresi, gramajı ve içeriği gibi ayrıntılar titizlikle incelendi. Ayrıca, fiyat tarifelerine uyulup uyulmadığı da kontrol edildi.



Denetimler esnasında iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan iki okul kantinine yasal işlem uygulandı. Fiyat etiketi eksik veya hatalı olan işletmeler hakkında tutanak tutulurken, gramaj bilgisi eksik ürünlerle ilgili tespit tutanakları da İl Ticaret Müdürlüğü’ne iletilmek üzere hazırlandı.