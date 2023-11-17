Bel Ağrısı Neden olur?

Bel Ağrısı çok fazla yaygın görünen bir ağrıdır. İnsanların Bel ağrısı dendiğinde ilk akla gelen Bel fıtığı olsa da ağrının nedenleri farklı olabilir.

Stres; Gün içersinde yaşanan stres beyin, bel ve boyun kaslarına aşırı derece sinyal göndererek kasların kasılmasına neden olmaktadır. Beyin rahatlamadıkça kasların rahatlaması da imkansızdır.

Gün içersinde yaşanan stres beyin, bel ve boyun kaslarına aşırı derece sinyal göndererek kasların kasılmasına neden olmaktadır. Beyin rahatlamadıkça kasların rahatlaması da imkansızdır. Hareketsizlik ; Günlük hayatta her yere otomobil kullanarak gitmek, işyerinde masa başında çalışmak uzun süre oturmak, asansöre binmek gibi hareket alanımızı kısıtlamak. Kasların ve eklemlerin esnekliğini kaybetmesi Bel ağrılarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

; Günlük hayatta her yere otomobil kullanarak gitmek, işyerinde masa başında çalışmak uzun süre oturmak, asansöre binmek gibi hareket alanımızı kısıtlamak. Kasların ve eklemlerin esnekliğini kaybetmesi Bel ağrılarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Duruş bozukluğu; İskeletimizi doğru şekilde kullanmamak ağrıların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Otururken, yürürken omuzlarımızı dik ve göğsümüzü öne doğru germeliyiz. Duruş bozukluğumuz varsa bunu en iyi şekilde spor yaparak düzeltebiliriz.

İskeletimizi doğru şekilde kullanmamak ağrıların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Otururken, yürürken omuzlarımızı dik ve göğsümüzü öne doğru germeliyiz. Duruş bozukluğumuz varsa bunu en iyi şekilde spor yaparak düzeltebiliriz. Fazla kilo ; Fazla kilonun insan sağlığına çok farklı açılardan zararı olduğu gibi belimize de fazla kilo yüklenmesi bel ağrılarına sebep olmaktadır.

; Fazla kilonun insan sağlığına çok farklı açılardan zararı olduğu gibi belimize de fazla kilo yüklenmesi bel ağrılarına sebep olmaktadır. Bel Kayma; Omurgamızı oluşturan kemikler düz bir çizgi şeklinde sıralanır. Zorlama, düşme, kaza nedeniyle veya yaşa bağlı olarak omurlar bu düz çizgiyi bozup, birbirlerinin üzerine doğru kayabilir ve bu duruma bel kayması denir.

Bel Ağrısına Ne iyi Gelir? Nasıl Geçer

Bel ağrısı tedavisi için öncelikle iyi bir hekime gidilmeli. Gerekli uygulamalar yapıldıktan sonra ağrının nedenlerine göre tedavi şekli uygulanmalıdır. İlaç tedavisi dışında hastanın düzenli spor yapması yaşam kalitesini artıracağı gibi kas ve eklem ağrılarını duruş bozukluğunu giderecektir. Yatak ve yastık seçimini daha dikkatli ve ortapetik olmasına özen göstermelidir. Sigara kullanıyorsa bırakmalıdır. Yere eğilirken daha dikkatli dizleri kırarak eğilmeli. Masa başında çalışıyorsak, koltuk seçimimiz belimizi destekleyen koltuk olmalı veya bel yastığı kullanmalıyız. Aynı zamanda bir saat de bir ayağı kalkıp hareket etmeye özen göstermeliyiz.