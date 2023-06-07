İnegöl Belediyesi olağan Haziran ayı meclisi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban'ın başkanlığında gerçekleşen mecliste maddeler oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinde yer alan borçlanma konusu görüşülerek karara bağlandı. Söz alan meclis üyesi Dursun Öztürkoğlu, maddede yer alan ipotek konusuna değinerek, "Belediyenin ölüm fermanını imzalamış gibi oluyoruz. İpotek konusunda belediyeye ait alanların tümünün olması yanlış. İpotek konusunda belirlenen bir alan olmalı sadece maddede" dedi.

Başkan Taban ise, yapımı devam eden merkez park ve devam eden yatırımlar için borçlanmanın talep edildiğini söyledi.

İnegöl Belediyesinin 20 milyon TL kredi çekimi için yetki verilmesini içeren madde İyi parti ve CHP'li üyelerin red oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edildi.

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