Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde İnegöl Belediyesine ait Katı Atık Transfer İstasyonunda çöp kamyonu geri manevra yaparken bir işçi lastikle çamurluk arasına sıkıştı. Yaralanan işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde İnegöl Belediyesine ait Katı Atık Transfer İstasyonunda yük boşaltımı için yanaşan çöp kamyonunun lastiğine taş sıkıştığını fark eden Halil İbrahim A.(54) taşı almak için eğildiği sırada, çöp kamyonu sürücüsü geri manevra yaptı. Biran da lastikle çamurluk arasına sıkışan işçinin bağırmasını duyan sürücü aracı durdurdu. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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