Yerel seçimler öncesinde İnegöl’de siyasi hareketlilik devam ederken Demokrat Parti’nin, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ittifakına katılmaması halinde belediye başkan adayının İlçe Başkanı Murat Balakuş olacağı öğrenildi.

Yerel seçimlerinde ittifaklar belli olmaya başladı. Seçimler öncesinde Saadet Partisi ile Gelecek Partisi ittifak olarak seçimlere girmeye karar vermesinin ardından, bir teklif de Demokrat Parti’ye götürüldü. Ancak Demokrat Parti bu ittifak için şu anda olumlu karar vermedi.

İttifak için şu anda olumlu yanıt vermeyen Demokrat Parti’nin seçimlerdeki adayında ise öne çıkan isim Demokrat Parti İlçe Başkanı Murat Balakuş. Seçim planlamalarını bu yönde yapan Demokrat Parti, ittifak ve aday konusundaki temaslarını da sürdürüyor.