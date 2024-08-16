Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş Veli'yi Anma Etkinlikleri'ne katıldı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl "Sevgi ve muhabbet kapısında buluşalım" temasıyla düzenlenen "Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 753. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri” Hacıbektaş ilçesindeki Cumhuriyet Kent Meydanı'nda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, protokol konuşmaları ile devam etti. Programda daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ekibince "Hacı Bektaş Veli temalı deyiş ve nefes" dinletisi ile semah gösterisi sahnelendi.

Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Hak'ka Yürüyüşünün 753. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri programına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Milletvekilleri, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.