Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, belediyeye ait sera alanında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Başkan Kaya, belediyenin sera alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Sera alanını gezerek çevrede bulunan can dostlarını unutmayan Başkan Kaya, belirlenen alanlara mama bıraktı. Soğuk kış günlerinde can dostlarını unutmayan Başkan Kaya, "Belediyemize ait sera alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Çevrede belirlenen alanlara can dostlarımız için mamalar bıraktık. Düzenli olarak mama ve su kontrolleri yapılacaktır’’ ifadelerini kullandı.