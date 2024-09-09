Sakarya’da belediye ekipleri, Karasu Çevre Yolu’nda yaptığı çelik bariyer montajıyla ulaşım güvenliğini en üst seviyeye çıkardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı (YOLBAK) Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaynarca ve Karasu Yolu’na ulaşımı sağlayan Karasu Çevre Yolu’nda çalışma yürüttü. Aynı zamanda şehir merkezine ulaşımı sağlayan Karasu Çevre Yolu’nda deforme olmuş çelik bariyerler tek tek tespit edilerek yenileniyor. Büyükşehir Belediyesi, tarafından şehir genelinde daha konforlu ve daha güvenli ulaşım sağlanması hedefiyle yapılan çalışmalar aynı zamanda sürücülerin ve yayaların can güvenliğini sağlıyor.