Bozüyük Belediyesi Açık Yüzme Havuzu, yüzme öğrenmek isteyen çocuklara hizmet verebilmek için özenle hazırlanıyor.

Yaz Spor Okulları kapsamında gerçekleştirilecek yüzme kursları öncesinde belediye yüzme havuzu, bakım ve onarımdan geçirilerek çocuklar için hazır hale getiriliyor. Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yüzme havuzunda başlatılan bakım, onarım çalışmaları kapsamında havuzun iç temizliği yapılarak, iç yüzeyindeki fayanslarının tamiri, havuz binasının çevre düzenlemesi ile filtre dairesi bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Ekipler çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ederken Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen yüzme kursuna başvuru yapan minik öğrenciler de kursların başlamasını büyük bir heyecanla bekliyor.