Bilecik’in Söğüt İlçe Belediyesi, oyun alanları ve parkların temiz kullanılmasına dair uyarı metni yayımlandı.

Söğüt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede bulunan çocuk oyun parklarında ve çevresinde temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise eksiklikleri ve arızaları gidererek parkları tekrar hizmete sundu. Ardından Söğüt Belediyesi, parkların ve oyun alanların temiz tutulmasına dair uyarı metni yayımlayarak, ‘’Fotoğraflarda göründüğü gibi çocuklarımızın oyun oynamasının sağlık açısından uygun olmadığı ortadır. Parklarımızı bu şekilde kullanan kişileri çekinmeden uyarınız. Temizlemek tabi ki bizim işimiz ama temiz kullanmak ve korumak hepimizin görevi’’ ifadelerine yer vererek tüm vatandaşları bilinçli davranmaya ve çevre dostu olmaya davet etti.