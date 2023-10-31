Erkekler 2. Lig 1.Grup’ta mücadele eden İnegöl Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Karacabey Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.
Salon: Karacabey Atatürk
Hakemler: Büşranur Mumcu, Arzu Bağış
Karacabey Belediyespor: Bilal Balaban, Ozan Sarıaslan, Gazi Durmuş, Ramazan Satı, Berkay Duman, Kasım Ünal ( Bekir Can Şahin, Aptulmütalip Yalçın)
İnegöl Belediyespor: Alperen Çetin, Muhammet Çayırlı, Salih Akdemir, Tolga Alp Çetinkaya, Arda Aydınlar, Furkan Yıldız ( Mert Can Doğru, Yusuf Yeşilkaya, Abdullah Umsan)
Setler: (17-25) (27-25) (25-17) (18-25) (10-15)
Süre: 113 dakika (26,30,20,23,14)