Belgrad Hangi Ülkenin Başkenti?

Hangi Ülkenin: Sırbistan

Nüfusu: 1,233,796 (şehir)

Yüzölçümü: 3.222,68 km2

Nüfus Yoğunluğu: 3.424 km2 (kent)

İdari Birimler: 17 belediye

Belediye Başkanı: Sinisa Mali

Rakım: 132 metre

Plaka Kodu: BG

Alan Kodu: (+381) 11

Resmi Sitesi: www.beograd.rs

Belgrad Hakkında Bilgi

Belgrad şehri Sırbistan’ın başkentidir. Sırbistan’ın en büyük şehri olan Belgrad’ın şehir nüfusu 2011 yılı verilerine göre toplamda bir milyon iki yüz otuz iç bin yedi yüz doksan altıdır. Rakımı 132 metre olan bu kentin Yüzölçümü 3.222,68 kilometre kare olup kent nüfus yoğunluğu 3.424 kilometre karedir. Toplamda 17 belediye olup Sırbistan’ın belediye başkanı Sinisa Mali’dir. Plaka kodu BG , Alan kodu (+381) 11 ‘dir. Anlamı Beyaz Şehir olan bu kent, Güneydoğu Avrupa’daki en büyük şehirlerdendir. Belgrad özerk bir yönetime sahiptir, denizden yüksekliği 116, 75 metredir. Tuna ve Sava nehirlerinin kesişiminde bulunan bu şehrin yıllık sıcaklık ortalaması 12,5 Santigrat derecedir. Şu ana kadar en yüksek sıcaklık Temmuz ayında ölçülmüş olup tam 43,6 santigrat derecedir. En düşük sıcaklık ise 1893 yılının Ocak ayında ölçülmüştür ve tam +26,2 santigrat derecedir. Belgrad’ın resmi sitesine www.beograd.rs adresinden ulaşabilirsiniz.

Tarih boyunca birçok ada sahip olan Belgrad’ın tarihi çok eskilere dayanır. Bir süre Romalılar’ın yönettiği kent 395 yılında Bizans İmparatorluğu’nun yönetimine geçti. Belgrad 442 yılında Hun İmparatoru Atilla tarafından tahrip edilirken 471 yılında Büyük Teoderik tarafından alındı. 539 yılında ise tekrardan Bizans Hakimiyeti’ne geçti. 1. ve 2. Haçlı seferlerinde orduların konakladığı kent olan Belgrad 1284 yılında Srem Krallığı’nın başkenti oldu. 1. Kosova Muharebesiyle Sırp İmparatorluğu parçalanmaya başlamıştır. Osmanlı’nın Orta Avrupa’ya ilerlemesine engel olan kent 1427 yılında Macarlar’a verildi. 29 Ağustos 1521 tarihine gelindiğinde Belgrad Osmanlı tarafından fethedildi. 1878’De bağımsızılığını kazanan Sırbistan Prensliği birkaç yıl sonra Sırbistan Krallığı adını aldı. 1. Dünya Savaşından sonra kent çok gelişti ve 1927 yılında ilk havaalanına kavuştu. 2.Dünya Savaşı sonrası Yugoslavya’nın başkenti olarak büyümüştür. Kültür bakımından çok zenigin olmasının nedeni tarih boyunca birçok ülkeye sahiplik yapmasıdır.

Belgrad Hangi Ülkenin Başkenti?

Cevap: Beograd Sırbistan’ın başkentidir.

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