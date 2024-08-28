Küresel ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları üzerinde gözler Eylül ayına çevrildi. Türkiye'nin petrol ve maden kaynakları bakanlığı, 4 Eylül Çarşamba günü resmi akaryakıt fiyat değişikliklerini açıklayacak. Analistler, fiyatlarda indirim beklentisi üzerinde çeşitli yorumlarda bulunuyor.

Petrol ve Döviz Kurları Etkili

Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Ağustos ayının son haftasında brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile vergi artışları, akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Merkez Enerji Fonu'nun (CEF) verilerine göre, benzin ve dizel fiyatlarında toparlanmalar gözlemlendi.

Benzin ve Dizel Fiyatlarındaki Hareketlilik

Benzin fiyatları litre başına 84 ila 91 sent arasında değişirken, dizel fiyatları litre başına 74 sent ila 1,00 Rand (Güney Afrika) arasında toparlanma gösterdi. Bu durum, litre başına yaklaşık 25 sentlik bir iyileşmeyi işaret ediyor.

Eylül İçin Beklenen Fiyat Değişiklikleri

Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı'nın 4 Eylül'de açıklaması beklenen fiyat değişiklikleri şunlar:

Benzin 93: litre başına 84 sent

Benzin 95: litre başına 91 sent

Dizel %0,05 (toptan): litre başına 74 sent

Dizel 0,005% (toptan): litre başına 100 sent

Aydınlatıcı parafin: litre başına 99 sent

Güney Afrika'da Durum

Güney Afrika'da Eylül ayında litre başına yaklaşık 88 sentlik bir indirim bekleniyor. Bu indirimle birlikte Haziran ayından itibaren toplamda 3,36 Rand'lık bir fiyat indirimi yapılmış olacak ve yılbaşından bu yana litre başına yaklaşık 36 sentlik bir küçük ama olumlu artış sağlanacak.

Küresel Faktörler ve Enflasyon

Küresel petrol fiyatları, yatırımcıların altın kadar yakından takip ettiği bir alan haline geldi. Ortadoğu'daki siyasi riskler, Libya'dan gelen arz tehditleri ve diğer jeopolitik gerginlikler petrol fiyatlarını baskı altında bırakıyor. Diğer yandan, Çin'in petrol talebine yönelik olumsuz beklentiler ve Avrupa'da dizel talebinin azalması da dengeyi sağlıyor.

Eylül ayında yapılacak olası indirimler, yılın dördüncü çeyreğinde enflasyondaki düşüşü destekleyecek. Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişikliklerin, enflasyon üzerinde olumlu etkiler yaratması bekleniyor.