İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluşmaları’ bu hafta Kemalpaşa Mahallesinde bulunan Boşnak Camide gerçekleştirildi. Sabah namazı sonrası cemaat ve mahalle sakinleriyle bölgenin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri üzerine istişare edildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ yaz döneminde verilen aranın ardından Aralık ayında yeniden başlamıştı. Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının bu haftaki durağı Kemalpaşa Mahallesi oldu. Bereket Sofrası, bu kez Boşnak Camide kuruldu. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında Başkan Alper Taban ve beraberindeki heyet, Cuma Mahallesi sakinleri ve cami cemaatiyle buluştu.

Vatandaşların istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere ilettiği Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğinde kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından caminin çay ocağında cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Başkan Taban, “Bereket Sofrası adı altında bu sofraları göreve geldiğimiz günden beri kuruyoruz. Bu vesileyle farklı mahallelerimizde, farklı camilerimizin cemaatleriyle bir araya geliyoruz. Soframızı bereketlendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu buluşmaların amacı sizlerin taleplerini, şikayetlerini, öneri ve isteklerini dinlemek. İlçe Başkanımızla, meclis üyelerimizle ve parti yöneticilerimizle bir aile olarak buradayız. Sizleri dinlemek için geldik. Muhtarımıza da teşekkür ediyorum. Mahallemizle ilgili bizlerle sürekli istişare halinde” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerine de söz verdi. Vatandaşların İnegöl ve yaşadıkları mahalle özelinde sorunları dinlenirken, talep ve ihtiyaçlar üzerine istişareler de yapıldı.