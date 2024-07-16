İlk albümü “Ele inat” ile en iyi sanatçı ödülüne layık görülen Berkay, 30 Temmuz’da Maximum UNIQ Açıkhava’da sahne alacak.

"Benim Hikayem", “Aşk Sadece”, "Gel Gel" gibi şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer edinen Berkay, yaz konserlerini sürdürüyor. Sanatçı, 30 Temmuz’da İstanbul Maximum Uniq Açıkhava’da canlı performans sergileyecek. Berkay’ın sevilen şarkılarını seslendireceği konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

2010 yılında ilk albümü "Ele İnat" ile piyasaya hızlı bir giriş yapan Berkay Şahin veya tanınan adıyla Berkay, "Aşk Sadece" isimli ikinci albümünü 2012 yılında yayımladı. 2013 yılında çıkardığı "Doksana Bir Kala" albümüyle hayran kitlesini artıran Berkay, Bodrum, Antalya, Çeşme, Kuşadası gibi yerlerde yaptığı eğlenceli sahne programlarıyla hayran kitlesini artırdı.