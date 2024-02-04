HAZIRLANIŞI: Havucu soyuyoruz ve küp küp doğruyoruz. Tencerede kaynayan suya havucu koyup haşlıyoruz. Brokolilerin köklerini kesip çiçek çiçek ayırıyoruz. Onları da doğruyoruz. Doğradığımız brokolileri de havucun tenceresine ilave ediyoruz ve beraber haşlıyoruz.Fesleğeni doğruyoruz. Beşamel sosu için, unu tencereye koyuyoruz. Tereyağını da koyuyoruz ve çırpma teliyle karıştırarak kavuruyoruz. Sütünü ilave ediyoruz. Çırpma teliyle karıştırarak boza kıvamına gelene dek pişiriyoruz. Pişerken tuzunu ve karabiberini de atıyoruz.Domates sosu tavaya koyuyoruz. Doğranmış sarımsağı ilave edip kaynatıyoruz. Doğranmış fesleğeni de sosa ilave ediyoruz. Fırın kabına haşladığımız brokoli ve havucu döküyoruz. Domates sosu üzerine döküyoruz. Beyaz peyniri parçalayıp serpiyoruz. Beşamel sosu üzerine gezdirerek döküyoruz. Son olarak biraz da çerkez peyniri rendesi serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında, üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. BEŞAMEL SOSLU BROKOLİ 1 kg brokoli 1 havuç 125 gr. beyaz peynir 1 tutam fesleğen 3 diş sarımsak 1 kase domates sos zeytinyağı BEŞAMEL SOSU İÇİN: 2 su b. süt 5 çorba k. un 1 çorba k. tereyağı tuz karabiber ÜZERİ İÇİN: çerkez peyniri

Kaynak: Haber merkezi