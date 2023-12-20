Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Öte yandan, alt baldır arka adale yaralanmaları nedeniyle tedavi ve sahaya dönüş süreçleri devam eden Necip Uysal ve Umut Meraş ile ayak bileği dış yan bağ yaralanması nedeniyle tedavisi süren Gedson Fernandes, Corendon Alanyaspor maçının kadrosunda yer almayacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında, yarın saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.