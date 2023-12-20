Akıl ve Zeka Oyunları Süper Liginde yapılan maçlar sonucunda ilçe 1.si olarak ilde yapılacak turnuvada temsiliyete hak kazanan Kocatepe İlk ve Ortaokulu'nda bugün, Alper Taban ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşen bir törenle, okulun Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı, Konferans Salonu ve Kütüphanesi resmi olarak açıldı.

Akıl ve Zeka Oyunları Süper Ligi'nde ilçeyi başarıyla temsil edecek olan Kocatepe İlk ve Ortaokulu, bugün düzenlenen açılış töreni ile öğrencilere ve öğretmenlere modern ve donanımlı bir eğitim ortamı sunmaya hazır hale geldi. Açılış törenine ilçe protokolünün yoğun katılımıyla renk katan okul, büyük bir coşku ve gurur içerisinde projelerini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı 10 Farklı Oyun Türüyle Donatıldı

Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı, öğrencilere zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 10 farklı oyun türü ile donatıldı. Bu oyunlar, öğrencilerin strateji geliştirme, problem çözme becerilerini artırma ve takım çalışması yapma yeteneklerini destekleyerek eğlenceli bir öğrenme ortamı sunuyor.

Konferans Salonu Modern Bir Görünüme Kavuştu

Okulun Konferans Salonu, baştan aşağı yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu. Yenilenen salon, öğrencilere ve öğretmenlere çeşitli etkinlikler ve konferanslar düzenleme imkanı sunacak şekilde tasarlandı.

Kütüphane Açılışında "Kocatepe Genç Yazarlar" Eserlerini Sergiledi

Açılış töreninin bir diğer önemli bölümü ise okul kütüphanesiydi. "Kocatepe Genç Yazarlar" grubu, Türkçe Öğretmeni Dilara Güneş rehberliğinde yazdıkları ve kitap haline getirilen eserlerini sergiledi. Bu etkinlik, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya koymalarına ve edebi yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıdı.

İlçemizin İlk "Matematik Müzesi" Kocatepe İlk ve Ortaokulu'nda Açıldı

Açılış töreni kapsamında, ilçenin ilk ve tek "Matematik Müzesi" de Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi içerisinde ziyaretçilere açıldı. Bu müze, matematiksel kavramları interaktif bir şekilde öğrencilere tanıtarak matematikseverleri ağırlamaya hazır durumda.

Okul Müdürü Özkan Arslan, tadilat ve güçlendirme çalışmalarının ardından okullarının öğrenci ve öğretmenleri tarafından aktif olarak kullanılacak hale geldiğini belirterek, "Fiziksel eksikliklerimizi büyük oranda tamamladık. Şimdi sıra akademik, sosyal ve sportif yönden güçlü, ahlaklı, erdemli nesilleri yetiştirmeye devam etmekte. Bu projeleri gerçekleştirmemizde emeği geçen öğretmenlerimize, velilerimize ve ilçe protokolümüze teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun" dedi.