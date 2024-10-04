UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a 3-1 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon henüz turnuvada galibiyetle tanışamadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında sahasında Alman takımı Eintracht Frankfurt’a 3-1 kaybetti. Siyah-beyazlılar, turnuvanın ilk haftasında da Hollanda deplasmanında Ajax’a 4-0 yenilmişti. Kartal, play-off turunda deplasmanda 3-3 berabere kaldığı müsabakanın rövanşında evinde 5-1 galip geldiği Lugano karşılaşmasının ardından turnuvanın lig aşamasında henüz galibiyet alamadı.