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Süper Lig’de 4. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında cumartesi günü oynanacak derbide FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

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