Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında cumartesi günü oynanacak derbide FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

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Süper Lig’de 4. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Başakşehir - Galatasaray: Kadir Sağlam

5 Eylül Cumartesi

17.00 Erzurumspor FK - Konyaspor: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler

6 Eylül Pazar

17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır

17.00 Çorum FK - Eyüpspor: Davut Dakul Çelik

20.00 Kocaelispor - Samsunspor: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Çağdaş Altay

7 Eylül Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Göztepe - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

Kaynak: İHA