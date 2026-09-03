Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında cumartesi günü oynanacak derbide FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Süper Lig’de 4. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Başakşehir - Galatasaray: Kadir Sağlam
5 Eylül Cumartesi
17.00 Erzurumspor FK - Konyaspor: Yasin Kol
20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler
6 Eylül Pazar
17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır
17.00 Çorum FK - Eyüpspor: Davut Dakul Çelik
20.00 Kocaelispor - Samsunspor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Çağdaş Altay
7 Eylül Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Göztepe - Gaziantep FK: Ümit Öztürk